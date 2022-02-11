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Дело о взятках в Киевраде: Трубицыну избрали меру пресечения

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 22:50
Дело о взятках в Киевраде: Трубицыну избрали меру пресечения Фото: Владислав Трубицын, депутат Киеврады (facebook.com/vladislav.trubitsyn)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну избрали меру пресечения. Его и еще нескольких человек подозревают в получении взятки в размере более миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины.

Трубицину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативной внесения залога в размере 14 млн 886 тысяч гривен.

В чем подозревают Трубицына

В среду стало известно о задержании Трубицына и еще пяти человек во время получения взятки в размере 1,26 млн гривен.

По данным следствия, фигуранты брали взятки за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в районах Киева. За свои "услуги" они просили почти 1,4 млн гривен в год.

Следствие считает, что, кроме Трубицына, к схеме были привлечены помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

Напомним, ранее ВАКС избрал меру пресечения одному из якобы пособников Трубицына.

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Киев коррупция Владислав Трубицын
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