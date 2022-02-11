Украина требует от РФ информации об учениях у границ. На ответ есть 48 часов

Украина потребовала от России разъяснения по военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. У Кремля есть 48 часов, чтобы предоставить ответ на запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - написал министр.

Он также добавил, что Россия должна предоставить точные районы проведения учений, а также даты их завершения.

"Согласно положениям Венского документа, РФ должно предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дате ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.

"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", - добавил Кулеба.

Он также заявил, что Украина продолжит использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности страны.