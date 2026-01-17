Санітарний літак із сином Кадирова прибув у Москву, слідом за ним - борт глави Чечні, - ЗМІ

Напередодні син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам потрапив у ДТП у Грозному. Відомо, що він перебуває у важкому стані. Спочатку повідомлялося, що після аварії його планували реанімувати і доправити в Москву.

Кортеж сина Кадирова рухався на великій швидкості в той момент, коли на дорозі виникла перешкода. У результаті машини зіткнулися одна з одною, внаслідок чого кілька людей постраждали.

Нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Рамзан Кадиров перебуває в лікарні - у нього відмовили нирки. Зараз глава Чечні перебуває в лікарні. До нього вже прибули члени сім'ї, зокрема й з інших країн.

Зазначимо, ще в травні повідомлялося, що через погіршення стану здоров'я Кадиров готує наступника на пост глави Чечні. ЗМІ писали, що можливим наступником може стати його син Адам.