Син Кадирова опинився у реанімації внаслідок ДТП у Грозному, - ЗМІ

Син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам потрапив у ДТП в Грозному. Він перебуває у важкому стані, його готуються транспортувати до Москви для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиційний чеченський канал Niyso в Telegram .

Telegram-канал з посиланням на джерела пише, що у Грозному сталася серйозна аварія за участю високопоставлених осіб республіканської влади, місто перекрили. Зокрема, йдеться про Адама Кадирова.

"Грозний перекритий, нова республіканська лікарня закрита. Все заради однієї людини, яка перебуває у тяжкому стані. Його реанімують та готують до транспортування до Москви", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що кортеж сина Кадирова рухався на великій швидкості в той момент, коли на дорозі виникла перешкода. В результаті машини зіткнулися одна з одною, внаслідок чого кілька осіб постраждали.

Однак основна увага прикута до Адама Кадирова, який, як стверджується, зараз перебуває у тяжкому стані.