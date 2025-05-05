Кадиров готується передавати "трон" наступнику: ЗМІ дізнались, хто може очолити Чечню

Стан здоров'я голови Чеченської Республіки продовжує погіршуватись, у зв'язку з чим він активував процес передачі влади. Можливим наступником може стати син Адам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Новой газети Европы".

Зміна способу життя

Від початку лютого у Кадирова змінився спосіб життя. Згідно з даними джерел, сьогодні він регулярно проводить час в приватній клініці "Аймед", а інколи навіть залишається там ночувати під наглядом лікарів.

Зокрема голова Чечні пересувається на власному кортежі здебільшого лише Грозним, а для поїздок республікою доводиться користуватись вертольотом санітарної авіації.

У лютому ж робоча діяльність Кадирова звелась до публікацій у соціальних мережах, яку веде його пресслужба. Водночас представницькі функції делегував голова уряду Магомед Даудов.

Ба більше, голові Чечні навіть довелось пропустити низку престижних подій, серед яких:

церемонія передання Грозному естафети "Культурної столиці Росії";

форум "Мала Батьківщина - сила Росії".

Зокрема він проігнорував урочистості, що присвячені Дню конституції Чечні й вперше за роки свого правління пропустив виступ по місцевому телебаченню з нагоди свята Ід аль-Фітр, що завершує важливий для мусульман Рамадан.

Хто може замінити Кадирова

Загалом у Кадирова 14 дітей, серед яких лише шестеро станом на сьогодні досягли повноліття. Також лише двоє наразі відіграють помітну роль у його планах на майбутнє:

26-річна Айшат;

17-річний Адам.

Айшат стала першою дитиною Кадирова, яка почала займатись бізнесом, а також будувати кар'єру на держслужбі. Після неї цією ж доріжкою пішли інші діти голови Чечні. Водночас Айшат залишається єдиною, про кого можна сказати, що вона змогла себе реалізувати в якості бізнесвумен, чиновниці та регіональної політикині.

Водночас як пише "Новая газета Европа", Кадиров робить ставку в питанні наступника саме на Адама, якого в Чечні називають "молодою копією Рамзана".

Зокрема ключовим сигналом змін пріоритетів Кадирова стала несподівана відставка його доньки Айшат з посади віцепрем'єра. Держслужбу разом з нею покинули ще дві доньки голови Чечні - Хутмат й Хадижат.

План Кадирова

Як пояснює "Новая газета Европа", Кадиров не здатний змінити Конституцію Росію, яка не дозволяє передачу влади його синам через їхню молодість.

У 2023-му, коли через хворобу для Кадирова розпочався зворотній відлік, перед ним постало питання щодо майбутнього устрою Чечні. Саме тоді, як розповідають джерела, в сім'я та ближньому колі почав формуватись відповідний план. Станом на лютий 2025-го обриси плану стають більш явними. Загалом влада Кадирова завжди стояла на трьох стовпах:

нескінченні й безконтрольні федеральні гроші;

повністю підпорядковані йому збройні структури, що "контролюють" населення Чечні;

санкціонований диктатором Володимиром Путіним імунітет від кримінального переслідування самого Кадирова і його оточення.

Завданням Кадирова є спроба перебудувати основу своєї влади. Йдеться про збереження контролю над силовими структурами в руках родини, а також над бізнес-активами, що охоплюють усі сфери економіки Чечні.

Також важливим елементом плану є отримання від диктатора Росії особистих гарантій для своїх дітей. Без них реалізація плану не має шансів, тому домагатися цих гарантій голова Чечні почав ще у 2023-му зі знайомства дітей з Путіним.

"Якщо цей план втілиться в життя, будь-яка призначена на посаду глави республіки людина "не з сім'ї" опиниться в ситуації, коли її фактичну владу буде урізано... Тому йому доведеться рахуватися з реальними утримувачами влади в Чечні - спадкоємцями Кадирова і чеченськими кланами, які стоять за їхніми спинами", - пише "Новая газета Европа".