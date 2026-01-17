Санитарный самолет с сином Кадырова прибыл в Москву, вслед за ним - борт главы Чечни, - СМИ

Накануне сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что после аварии его планировали реанимировать и доставить в Москву.

Кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

Недавно РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Рамзан Кадыров находится в больнице - у него отказали почки. Сейчас глава Чечни находится в больнице. К нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран.

Отметим, еще в мае сообщалось, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на пост главы Чечни. СМИ писали, что возможным преемником может стать его сын Адам.