Санітарний літак із сином Кадирова прибув у Москву, слідом за ним - борт глави Чечні, - ЗМІ

Санітарний літак, де може перебувати син глави Чечні Адам Кадиров, приземлився в московському аеропорту Внуково. Борт Рамзана Кадирова сів слідом за ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали та росЗМІ.

Слідом за санітарним бортом до Москви стартував Airbus із бортовим номером RA-73417 компанії "РусДжет", пов'язаної з російським екс-депутатом та інвестором Євгеном Туголуковим. Як випливає з даних витеклої бази прикордонної служби ФСБ, саме цим бортом Рамзан Кадиров регулярно літає в ОАЕ останніми роками.

"Літак-госпіталь" Ан-148-100-ЕМ МНС Росії, який вилетів сьогодні з Грозного після повідомлень про ДТП за участю сина Рамзана Кадирова, Адама, приземлився в московському аеропорту Внуково о 01:10 мск, випливає з даних FlightRadar.

Напередодні син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам потрапив у ДТП у Грозному. Відомо, що він перебуває у важкому стані. Спочатку повідомлялося, що після аварії його планували реанімувати і доправити в Москву.

Кортеж сина Кадирова рухався на великій швидкості в той момент, коли на дорозі виникла перешкода. У результаті машини зіткнулися одна з одною, внаслідок чого кілька людей постраждали.

Нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Рамзан Кадиров перебуває в лікарні - у нього відмовили нирки. Зараз глава Чечні перебуває в лікарні. До нього вже прибули члени сім'ї, зокрема й з інших країн.

Зазначимо, ще в травні повідомлялося, що через погіршення стану здоров'я Кадиров готує наступника на пост глави Чечні. ЗМІ писали, що можливим наступником може стати його син Адам.