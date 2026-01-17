ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Санітарний літак із сином Кадирова прибув у Москву, слідом за ним - борт глави Чечні, - ЗМІ

Субота 17 січня 2026 05:03
UA EN RU
Санітарний літак із сином Кадирова прибув у Москву, слідом за ним - борт глави Чечні, - ЗМІ Фото: Рамзан і Адам Кадирови (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

Санітарний літак, де може перебувати син глави Чечні Адам Кадиров, приземлився в московському аеропорту Внуково. Борт Рамзана Кадирова сів слідом за ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали та росЗМІ.

"Літак-госпіталь" Ан-148-100-ЕМ МНС Росії, який вилетів сьогодні з Грозного після повідомлень про ДТП за участю сина Рамзана Кадирова, Адама, приземлився в московському аеропорту Внуково о 01:10 мск, випливає з даних FlightRadar.

Слідом за санітарним бортом до Москви стартував Airbus із бортовим номером RA-73417 компанії "РусДжет", пов'язаної з російським екс-депутатом та інвестором Євгеном Туголуковим. Як випливає з даних витеклої бази прикордонної служби ФСБ, саме цим бортом Рамзан Кадиров регулярно літає в ОАЕ останніми роками.

Санітарний літак із сином Кадирова прибув у Москву, слідом за ним - борт глави Чечні, - ЗМІСанітарний літак із сином Кадирова прибув у Москву, слідом за ним - борт глави Чечні, - ЗМІ

Напередодні син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам потрапив у ДТП у Грозному. Відомо, що він перебуває у важкому стані. Спочатку повідомлялося, що після аварії його планували реанімувати і доправити в Москву.

Кортеж сина Кадирова рухався на великій швидкості в той момент, коли на дорозі виникла перешкода. У результаті машини зіткнулися одна з одною, внаслідок чого кілька людей постраждали.

Нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Рамзан Кадиров перебуває в лікарні - у нього відмовили нирки. Зараз глава Чечні перебуває в лікарні. До нього вже прибули члени сім'ї, зокрема й з інших країн.

Зазначимо, ще в травні повідомлялося, що через погіршення стану здоров'я Кадиров готує наступника на пост глави Чечні. ЗМІ писали, що можливим наступником може стати його син Адам.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Москва Кадиров
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу