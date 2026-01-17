ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Санитарный самолет с сином Кадырова прибыл в Москву, вслед за ним - борт главы Чечни, - СМИ

Суббота 17 января 2026 05:03
UA EN RU
Санитарный самолет с сином Кадырова прибыл в Москву, вслед за ним - борт главы Чечни, - СМИ Фото: Рамзан и Адам Кадыровы (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

Санитарный самолет, где может находиться сын главы Чечни Адам Кадыров приземлился в московском аэропорту Внуково. Борт Рамзана Кадырова сел следом за ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы и росСМИ.

"Самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЕМ МЧС России, который вылетел сегодня из Грозного после сообщений о ДТП с участием сына Рамзана Кадырова, Адама, приземлился в московском аэропорту Внуково в 01:10 мск, следует из данных FlightRadar.

Вслед за санитарным бортом в Москву стартовал Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет", связанной с российским экс-депутатом и инвестором Евгением Туголуковым. Как следует из данных утекшей базы погранслужбы ФСБ, именно этим бортом Рамзан Кадыров регулярно летает в ОАЭ последние годы.

Санитарный самолет с сином Кадырова прибыл в Москву, вслед за ним - борт главы Чечни, - СМИСанитарный самолет с сином Кадырова прибыл в Москву, вслед за ним - борт главы Чечни, - СМИ

Накануне сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что после аварии его планировали реанимировать и доставить в Москву.

Кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

Недавно РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Рамзан Кадыров находится в больнице - у него отказали почки. Сейчас глава Чечни находится в больнице. К нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран.

Отметим, еще в мае сообщалось, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на пост главы Чечни. СМИ писали, что возможным преемником может стать его сын Адам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Москва Кадыров
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа