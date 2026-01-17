Санитарный самолет с сином Кадырова прибыл в Москву, вслед за ним - борт главы Чечни, - СМИ

Санитарный самолет, где может находиться сын главы Чечни Адам Кадыров приземлился в московском аэропорту Внуково. Борт Рамзана Кадырова сел следом за ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы и росСМИ.

Вслед за санитарным бортом в Москву стартовал Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет", связанной с российским экс-депутатом и инвестором Евгением Туголуковым. Как следует из данных утекшей базы погранслужбы ФСБ, именно этим бортом Рамзан Кадыров регулярно летает в ОАЭ последние годы.

"Самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЕМ МЧС России, который вылетел сегодня из Грозного после сообщений о ДТП с участием сына Рамзана Кадырова, Адама, приземлился в московском аэропорту Внуково в 01:10 мск, следует из данных FlightRadar.

Накануне сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что после аварии его планировали реанимировать и доставить в Москву.

Кортеж сына Кадырова двигался на большой скорости в тот момент, когда на дороге возникло препятствие. В результате машины столкнулись друг с другом, вследствие чего несколько человек пострадали.

Недавно РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Рамзан Кадыров находится в больнице - у него отказали почки. Сейчас глава Чечни находится в больнице. К нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран.

Отметим, еще в мае сообщалось, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на пост главы Чечни. СМИ писали, что возможным преемником может стать его сын Адам.