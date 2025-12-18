Саміт ЄС не завершиться без рішення щодо фінансування України, - фон дер Ляєн

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, раніше лідери ЄС відклали рішення про використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні на суму близько 140 млрд євро.

Повернутися до цього питання планують під час саміту ЄС 18-19 грудня у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті.

Варто зазначити, що цю ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка активів Росії.

Також проти використання заморожених російських активів передбачувано виступив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вчора він заявив, що Єврокомісія відмовилася від ідеї гарантування репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених активів РФ. Водночас у ЄС відкинули це твердження.

Країни ЄС поки що не дійшли єдиного вирішення питання щодо фінансування України. Частина країн закликає використати заморожені активи РФ, інша частина виступає за спільні запозичення країн ЄС.

Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.

Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України. Якщо рішення не ухвалять, Київ може зіткнутися з економічними проблемами.

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що рішення щодо репараційного кредиту за рахунок активів РФ є терміновим і критично важливим для України. Він підкреслив, що рішення потрібно ухвалити цього тижня, вказавши для цього п'ять причин.