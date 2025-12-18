Країни ЄС розділились на два табори щодо вирішення питання активів РФ, - Politico

Країни ЄС поки що не дійшли єдиного вирішення питання по фінансуванню України перед самітом 18-19 грудня. Частина країн закликає використати заморожені активи РФ, інша частина виступає за спільні запозичення країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Одна група країн на чолі з Німеччиною за підтримки Північної та Східної Європи наполягає на видачі Україні репараційного кредиту, забезпеченого замороженими активами. Вони вважають, що альтернативи цьому механізму немає.

Їм протистоять Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Угорщина та Словаччина. Вони виступають за альтернативний варіант випуск спільного боргу ЄС, гарантованого загальним бюджетом.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країни мають обрати між двома шляхами: використанням активів або спільними запозиченнями.

Як можливий компроміс розглядається схема, за якою у фінансуванні братимуть участь лише 25 з 27 країн ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, які виступають проти допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що питання про активи не обговорюватиметься на саміті, а переговори перейшли до теми спільних позик. Проте високопосадовець ЄС у розмові з Politico спростував це, підтвердивши, що варіант із російськими резервами залишається на порядку денному.