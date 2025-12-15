ЄС ризикує фінансами, якщо не підтримає репараційний кредит для України, - Німеччина

Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати "репараційний кредит" для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.

Як передає РБК-Україна , про це заявив міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Кріхбаум попередив, що країни, які не долучаться до ініціативи на базі заморожених російських активів, мають бути готові до фінансових ризиків.

"Якщо національні держави-члени насправді почнуть скорочувати бюджети, відсоткові ставки зростуть, створюючи замкнене коло", - заявив Кріхбаум, натякаючи, що альтернативні шляхи фінансування, такі як спільне запозичення ЄС або двосторонні гранти, можуть бути значно дорожчими для держав-членів.

Він також нагадав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає до швидкого узгодження кредиту на саміті лідерів ЄС. Він спеціально переніс поїздку до Норвегії, щоб взяти участь у переговорах у Брюсселі щодо кредиту для України.

При цьому прем’єр Бельгії Барт Де Вевер висловлює протилежну думку, наголошуючи на фінансових ризиках використання заморожених активів. За його словами, міжнародні інвестори можуть розцінити таку операцію як конфіскацію, що призведе до підвищення вартості запозичень і створить системні ризики для фінансових ринків ЄС, включно з євро.

Позицію прем’єра Бельгії також підтримує Euroclear - депозитарій, що зберігає більшість активів, призначених для кредиту.

Попри суперечки, лідери ЄС, включно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та верховним дипломатом ЄС Каєю Каллас, наполягають на досягненні домовленості щодо кредиту на репарації на саміті лідерів ЄС у четвер, 18 грудня.

Однак, темп узгодження угоди сповільнюється, оскільки Італія, Болгарія, Мальта та Чехія наполягають на більш детальному розгляді альтернативних варіантів фінансування.

Секретар Держави Польщі Мартін Босацький, коментуючи ситуацію напередодні зустрічі, зазначив, що підтримка кредиту для України не ослабне.

"Ми вважаємо, що кредит на репарації має бути використаний, і Польща його підтримує. Абсолютно важливо забезпечити фінансування військових потреб України щонайменше на шість місяців, а можливо і на рік", – заявив він.