Орбан заявив, що активи РФ не залучатимуть для репараційного кредиту: у ЄС відповіли

Середа 17 грудня 2025 23:15
UA EN RU
Орбан заявив, що активи РФ не залучатимуть для репараційного кредиту: у ЄС відповіли Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Єврокомісія відмовилася від ідеї гарантування репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених активів РФ. Водночас у ЄС відкинули це твердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Заява угорського прем'єра пролунала у середу, 17 грудня, під час пресконференції напередодні засідання Європейської ради.

"Брюссельці відступили, російські активи не будуть обговорюватися на завтрашньому засіданні Європейської ради. Комісія зараз наполягає на спільних кредитах, але ми не дозволимо нашим сім'ям платити за війну в Україні", - наголосив він.

Проте високопоставлений європейський чиновник швидко відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини.

"Репараційний кредит все ще на порядку денному", - повідомив він, відкинувши твердження Орбана про відхилення плану на користь спільного запозичення.

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії

У Брюсселі 18-19 грудня лідери країн-членів Європейського союзу повинні будуть ухвалити рішення, як саме буде надаватись фінансова підтримка Україні на 2026-2027 роки.

Якщо домовитися не вдасться, то ЄС розглядатиме "план Б" - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.

Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.

Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України. Якщо рішення не ухвалять, Київ може зіткнутися з економічними проблемами.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де обговорять репараційний кредит.

