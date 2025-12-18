Саммит ЕС не завершится без решения по финансированию Украины, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не покинет сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Фон дер Ляйен отметила, что если будет заключено соглашение о репарационном кредите для Украины, риски по нему должны быть распределены между всеми государствами-членами ЕС.
По ее словам, хорошо, что Евросоюз взял на себя обязательства покрыть финансовый дефицит Украины.
Напомним, ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов для репарационного кредита Украине на сумму около 140 млрд евро.
Вернуться к этому вопросу планируют во время саммита ЕС 18-19 декабря в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите.
Стоит отметить, что эту инициативу блокирует Бельгия, в которой сохраняется наибольшая доля активов России.
Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Вчера он заявил, что Еврокомиссия отказалась от идеи гарантирования репарационного кредита Украине за счет замороженных активов РФ. В то же время в ЕС отвергли это утверждение.
Страны ЕС пока не пришли к единому решению вопроса о финансировании Украины. Часть стран призывает использовать замороженные активы РФ, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.
В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение по репарационному кредиту за счет активов РФ является срочным и критически важным для Украины. Он подчеркнул, что решение нужно принять на этой неделе, указав для этого пять причин.