Саммит ЕС не завершится без решения по финансированию Украины, - фон дер Ляйен

Репарационный кредит для Украины

Напомним, ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов для репарационного кредита Украине на сумму около 140 млрд евро.

Вернуться к этому вопросу планируют во время саммита ЕС 18-19 декабря в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите.

Стоит отметить, что эту инициативу блокирует Бельгия, в которой сохраняется наибольшая доля активов России.

Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вчера он заявил, что Еврокомиссия отказалась от идеи гарантирования репарационного кредита Украине за счет замороженных активов РФ. В то же время в ЕС отвергли это утверждение.

Страны ЕС пока не пришли к единому решению вопроса о финансировании Украины. Часть стран призывает использовать замороженные активы РФ, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.

В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.

Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение по репарационному кредиту за счет активов РФ является срочным и критически важным для Украины. Он подчеркнул, что решение нужно принять на этой неделе, указав для этого пять причин.