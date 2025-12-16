Репараційний кредит для України: Сибіга назвав п’ять причин діяти зараз
Рішення щодо репараційного кредиту за рахунок активів РФ є терміновим і критично важливим для України. Його необідно ухвалити цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Настав час дозволити повне використання заморожених активів Росії для підтримки України, - заявив глава МЗС.
За його словами, є щонайменше п'ять причин, чому цей крок необхідно здійснити саме зараз:
- Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред) вважає, що Європа розділена та слабка. Він очікує, що європейська підтримка України поступово зменшиться. Натомість цей крок зірве його плани та змусить його змінити розрахунки.
- Це рішення зміцнить суверенітет, самостійність та єдність Європи як потужної геополітичної сили. Воно продемонструє всім, що загроза довгостроковому миру та безпеці Європи шляхом нападу на суверенну європейську країну має свою ціну.
- Цей крок дозволить Європі забезпечити довгострокову підтримку України, підвищити самодостатність нашої країни та підняти моральний дух українського народу в той час, коли це найбільш потрібно.
- Це питання справедливості: саме агресор має в першу чергу платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. Немає нічого справедливішого за це. Цей крок також послужить уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія не призводить до винагороди; натомість ви заплатите за свої дії.
- Рішення дозволити повне використання заморожених активів Росії не перешкоджатиме мирному процесу; навпаки, воно зміцнить наші позиції за столом переговорів та стимулюватиме мирний процес, посилюючи тиск на Росію та змінюючи розрахунки Москви.
Репараційний кредит для України
Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала Україні репараційний кредит на 140 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами.
Проте Бельгія блокує ініціативу, оскільки на її території зберігається найбільша частка активів Росії.
Якщо ж домовитися не вдасться, то ЄС розглядає “план Б” - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.
Вчора Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.