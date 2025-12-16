Репараційний кредит для України: Сибіга назвав п’ять причин діяти зараз

Рішення щодо репараційного кредиту за рахунок активів РФ є терміновим і критично важливим для України. Його необідно ухвалити цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За його словами, є щонайменше п'ять причин, чому цей крок необхідно здійснити саме зараз:

"Настав час дозволити повне використання заморожених активів Росії для підтримки України, - заявив глава МЗС.

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала Україні репараційний кредит на 140 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами.

Проте Бельгія блокує ініціативу, оскільки на її території зберігається найбільша частка активів Росії.

Якщо ж домовитися не вдасться, то ЄС розглядає “план Б” - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.

Вчора Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.