ua en ru
Сб, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ для України, - ЗМІ

Україна, Субота 08 листопада 2025 12:35
UA EN RU
Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ для України, - ЗМІ Фото: Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Єврокомісія не змогла переконати Бельгію погодитися на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Під час технічної зустрічі між представниками ЄС та урядом Бельгії сторони не змогли подолати розбіжності щодо плану залучення 140 мільярдів євро, що зберігаються у фінансовому репозиторії Euroclear.

За словами джерел, близьких до обговорення, у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії.

Тим часом ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.

Російські активи

Міжнародні партнери України вже тривалий час шукають способи покриття дефіциту державного бюджету на 2025 рік. Одним із розглянутих варіантів є створення так званого "репараційного кредиту", що дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Водночас, затримка з ухваленням рішень не створює критичних ризиків для держави, оскільки фінансові потреби на поточний рік вже забезпечені.

Відомо також, що Єврокомісія наразі готує новий план фінансування України, а детальніше про можливі варіанти можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто також додати, що вчора США підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів Росії,

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Україна Бельгія Війна Росії проти України
Новини
Екстрені відключення чи погодинні? Що зі світлом в Україні і як перевірити графік
Екстрені відключення чи погодинні? Що зі світлом в Україні і як перевірити графік
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України