Саакашвили задержали в Грузии, а Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины: новости за 1 октября

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси, Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины, вынесены первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 1 октября - в материале РБК-Украина.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, вернулся в Тбилиси, несмотря на то, что там он приговорен к 9 годам тюремного заключения. Сначала грузинские власти отрицали это, а затем заявили о задержании Саакашвили.

Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента Саакашвили к 9 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и сейчас является гражданином Украины. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это, а в грузинском правительстве постоянно заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

Что известно о задержании Саакашвили на данный момент - в материале РБК-Украина.

Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Украинская сторона из-за прекращения транзита газа в Венгрию переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита закрыло возможность реверса из Венгрии.

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом" ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС.

Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц. За подделку COVID-сертификатов

Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства.

В то же время Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей.

Украина перешла на электронные больничные: что изменилось

Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

На Токио обрушился мощный тайфун, отменено более 350 авиарейсов (видео)

Мощный тайфун "Миндулле" охватил японское Токио. В результате чего в пятницу, 1 октября, было отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов. Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.

Сейчас тайфун со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток. Порывы ветра время от времени достигают в центре атмосферного вихря достигают 60 метров в секунду.

Украинцев ждут морозные выходные: где температура будет опасной

Погода в Украине принесет заморозки на выходных, из-за чего синоптики гидрометцентра объявили второй уровень опасности. Нижу нулдя температура опустится не только на грунте, но и в воздухе.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни - читайте в материале Styler.