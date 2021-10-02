Саакашвілі затримали в Грузії, а Росія почала поставки газу в Угорщину в обхід України: новини за 1 жовтня

Екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали в Тбілісі, Росія почала поставки газу в Угорщину в обхід України, винесені перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 1 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Михайла Саакашвілі затримали в Грузії

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі у п’ятницю, 1 жовтня, повернувся до Тбілісі, попри те, що там його засуджено до 9 років тюремного ув'язнення. Спочатку грузинська влада заперечувала це, а потім заявила про затримання Саакашвілі.

Нагадаємо, в січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.

Що відомо про затримання Саакашвілі на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.

Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України

Російський "Газпром" з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом. Газ проходить через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Українська сторона через припинення транзиту газу до Угорщини переорієнтує реверсні поставки на польський, словацький та румунський напрямки. Відсутність транзиту закрило можливість реверсу з Угорщини.

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС.

МОЗ вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень. Через підробку COVID-сертифікатів

Міністерство охорони здоров'я України вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію. Їх можуть відсторонити на час кримінального провадження.

Водночас Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію. Чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького оштрафували за спробу перетнути з ними кордон з Польщею.

Україна перейшла на електронні лікарняні: що змінилось

Україна повністю переходить на електронні лікарняні з 1 жовтня. Оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

Електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар виписав лікарняних листів. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

На Токіо обрушився потужний тайфун, скасовано понад 350 авіарейсів (відео)

Потужний тайфун "Міндулле" охопив японське Токіо. Внаслідок чого у п'ятницю, 1 жовтня, було сьогодні скасовано 357 авіарейсів, а без світла залишилися жителі понад 6 тисяч домівок. Крім цього, в результаті негоди було скасоване поромне сполучення в Токійській затоці та перекрито кілька залізничних сполучень між Токіо та містом Нагоя.

Зараз тайфун зі швидкістю 35 кілометрів на годину прямує на північний схід. Зазначено, що пориви вітру час від часу сягають в центрі атмосферного вихору досягають 60 метрів в секунду.

Українців чекають морозні вихідні: де температура буде небезпечною

Погода в Україні принесе заморозки на вихідних, через що синоптики гідрометцентру оголосили другий рівень небезпеки. Нижче нуля температура опуститься не тільки на ґрунті, але і в повітрі.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в найближчі дні - читайте в матеріалі Styler.