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Украина перешла на электронные больничные: что изменилось

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Киев, Пятница 01 октября 2021 10:03
Украина перешла на электронные больничные: что изменилось Фото: Украина перешла на электронные больничные (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Что изменится из-за введения электронных больничных, в материале РБК-Украина.

Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

Сейчас 137 тысяч медицинских работников уже прошли онлайн-обучение, а 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют е-больничные. С начала работы системы созданы почти миллион медицинских заключений о нетрудоспособности.

Как оформить электронный больничный

Чтобы получить е-больничный, надо прийти на прием к врачу, который создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и подписать его кэпом (квалифицированная электронная подпись). Информация попадет в систему E-health и в Пенсионный фонд.

Автоматически сформируется электронный листок нетрудоспособности - это документ, по которому начисляют выплаты.

Пациент получит об этом сообщение от системы E-health. Затем больничный попадет в реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности. Пациент также получает сообщение на телефон от ПФУ.

Работодатели смогут просмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

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