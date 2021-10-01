Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Отметим, что газ поставляют в обход Украины.