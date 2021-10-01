ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 01 октября 2021 08:37
Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины Фото: "Газпром" начал поставки газа в Венгрию в обход Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Отметим, что газ поставляют в обход Украины.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия могла заключить не менее экономически выгодный контракт с российским "Газпромом". При этом он мог предусматривать транзит газа через территорию Украины.

Как известно, Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 3,5 млрд кубометров газа через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Контракт будет действовать 15 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Венгрия Газ
NEWS
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных