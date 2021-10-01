Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины. Глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом" ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Оператора ГТС.
По его словам, Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
"Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями обеих стран за последние годы", - заявил Макогон.
Он заявил, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом" ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности.
"Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должен быть остановлен", - считает он.