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Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа на Польшу, Словакию и Румынию

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Киев, Пятница 01 октября 2021 18:24
Украина из-за Венгрии переориентирует реверс газа на Польшу, Словакию и Румынию Фото: Украина не может импортировать газ из Венгрии (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Украинская сторона из-за прекращения транзита газа в Венгрию переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления. Отсутствие транзита закрыло возможность реверса из Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольги Бельковой в эфре "Украина 24".

По ее словам, венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.

"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса… Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией", - добавила Белькова.

Напомним, сегодня Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что российский "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину, но все равно обязан платить.

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