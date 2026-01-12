Рютте: РФ застосовує "Орєшнік", щоб зламати підтримку України з боку НАТО

Росія використовує удари новими ракетами, зокрема "Орєшник", як інструмент залякування Заходу з метою послаблення підтримки України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica
За словами Рютте, брутальна агресивна війна Росії триває, а минулого тижня було зафіксовано застосування ракети «Орешник» проти Львова. Окрім цього, Москва продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.
Генсек НАТО наголосив, що такі дії спрямовані не лише проти України, а й проти її партнерів.
"Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не дамо себе залякати", - заявив Рютте.
Рютте підкреслив, що в умовах зими Україна стикається з особливо сильним тиском через удари по енергетичній системі. Саме тому підтримка з боку союзників зараз є критично важливою.
Він закликав країни НАТО зберігати єдність та посилювати допомогу Києву.
"Безпека України - це наша безпека", - додав він
Як повідомлялося, у ніч на 9 січня російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. Спочатку з’явилися припущення, що для атаки могла бути використана ракета типу "Орєшнік".
Згодом у Росії підтвердили запуск балістичної ракети в напрямку Львова, водночас знову поширивши фейкову заяву про нібито "атаку на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна, намагаючись виправдати черговий обстріл України.
Пізніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив застосування ракети "Орєшнік". СБУ оприлюднила уламки боєприпасу, яким було завдано удару по Львівщині, та кваліфікувала атаку як воєнний злочин.
Агентство Reuters повідомило, що ракета влучила в об’єкт поблизу польського кордону. За даними журналістів, пошкодження були незначними: суббоєприпаси пробили бетонні конструкції цеху та залишили вирви в лісовій місцевості. У Reuters також зазначили, що удар міг мати демонстративний характер і бути спрямованим на залякування європейських держав.