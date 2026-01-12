Рютте: РФ применяет "Орешник", чтобы сломать поддержку Украины со стороны НАТО

Россия использует удары новыми ракетами, в частности "Орешник", как инструмент запугивания Запада с целью ослабления поддержки Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica
По словам Рютте, грубая агрессивная война России продолжается, а на прошлой неделе было зафиксировано применение ракеты "Орешник" против Львова. Кроме этого, Москва продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.
Генсек НАТО подчеркнул, что такие действия направлены не только против Украины, но и против ее партнеров.
"Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать", - заявил Рютте.
Рютте подчеркнул, что в условиях зимы Украина сталкивается с особенно сильным давлением из-за ударов по энергетической системе. Именно поэтому поддержка со стороны союзников сейчас является критически важной.
Он призвал страны НАТО сохранять единство и усиливать помощь Киеву.
"Безопасность Украины - это наша безопасность", - добавил он
Как сообщалось, в ночь на 9 января российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. Сначала появились предположения, что для атаки могла быть использована ракета типа "Орешник".
Впоследствии в России подтвердили запуск баллистической ракеты в направлении Львова, одновременно снова распространив фейковое заявление о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина, пытаясь оправдать очередной обстрел Украины.
Позже президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил применение ракеты "Орешник". СБУ обнародовала обломки боеприпаса, которым был нанесен удар по Львовской области, и квалифицировала атаку как военное преступление.
Агентство Reuters сообщило, что ракета попала в объект вблизи польской границы. По данным журналистов, повреждения были незначительными: суббоеприпасы пробили бетонные конструкции цеха и оставили воронки в лесной местности. В Reuters также отметили, что удар мог носить демонстративный характер и быть направленным на запугивание европейских государств.