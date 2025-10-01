Рятувальники виносять людей на плечах із маршруток: ДСНС показала відео затопленої Одеси

Негода в Одесі 30 вересня

Нагадаємо, сьогодні негода накрила низку областей України, однак найбільше постраждала Одеса, де оголошували червоний рівень небезпеки.

Весь громадський транспорт Одеси зупинився, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Місцева влада закликала утриматись від поїздок по місту через потужну зливу.

Також повідомлялось, що внаслідок потужної зливи в Одесі загинула родина з п'яти осіб. Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою.

РБК-Україна писало, що за 7 годин інтенсивної зливи в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Ми писали всі подробиці про негоду в Одесі 30 вересня та її наслідки.

Ще повідомлялося загалом про негоду в Україні 30 вересня, яка призвела до знеструмлення, підтоплених вулиць та повалених дерев.