Рятувальники виносять людей на плечах із маршруток: ДСНС показала відео затопленої Одеси

Фото: транспорт застряг на затоплених вулицях Одеси (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Маловічко Юлія

Рятувальники показали відео з затопленої зливою Одеси, на якому вони допомагають людям вибратись з громадського транспорту та власних автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegrm.

"В Одесі рятувальники виносять людей на своїх плечах із маршруток, визволяють із понівечених авто та безупинно допомагають пережити лихо", -  повідомили в службі надзвичайних ситуацій.

В ДСНС зазначили, що страшними наслідками стихії стала зруйнована інфраструктура та обірвані життя населення міста.

"Не обстрілами єдиними - природа теж випробовує нас на міцність. Тримаємося", - додали рятувальники і показали відео з Одеси.

 

Негода в Одесі 30 вересня

Нагадаємо, сьогодні негода накрила низку областей України, однак найбільше постраждала Одеса, де оголошували червоний рівень небезпеки.

Весь громадський транспорт Одеси зупинився, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Місцева влада закликала утриматись від поїздок по місту через потужну зливу.

Також повідомлялось, що внаслідок потужної зливи в Одесі загинула родина з п'яти осіб. Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою.

РБК-Україна писало, що за 7 годин інтенсивної зливи в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Ми писали всі подробиці про негоду в Одесі 30 вересня та її наслідки.

Ще повідомлялося загалом про негоду в Україні 30 вересня, яка призвела до знеструмлення, підтоплених вулиць та повалених дерев.

