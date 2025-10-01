Рятувальники виносять людей на плечах із маршруток: ДСНС показала відео затопленої Одеси

Рятувальники показали відео з затопленої зливою Одеси, на якому вони допомагають людям вибратись з громадського транспорту та власних автівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegrm.
"В Одесі рятувальники виносять людей на своїх плечах із маршруток, визволяють із понівечених авто та безупинно допомагають пережити лихо", - повідомили в службі надзвичайних ситуацій.
В ДСНС зазначили, що страшними наслідками стихії стала зруйнована інфраструктура та обірвані життя населення міста.
"Не обстрілами єдиними - природа теж випробовує нас на міцність. Тримаємося", - додали рятувальники і показали відео з Одеси.
Нагадаємо, сьогодні негода накрила низку областей України, однак найбільше постраждала Одеса, де оголошували червоний рівень небезпеки.
Весь громадський транспорт Одеси зупинився, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Місцева влада закликала утриматись від поїздок по місту через потужну зливу.
Також повідомлялось, що внаслідок потужної зливи в Одесі загинула родина з п'яти осіб. Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою.
РБК-Україна писало, що за 7 годин інтенсивної зливи в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.
