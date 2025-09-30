ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Одесі через зливу оголосили червоний рівень небезпеки: школи перейдуть на дистанційку

Вівторок 30 вересня 2025 19:54
UA EN RU
В Одесі через зливу оголосили червоний рівень небезпеки: школи перейдуть на дистанційку Фото: в Одесі через зливу оголосили червоний рівень небезпеки (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сильна злива призвела до масштабних потопів в Одесі у вівторок, 30 вересня. У місті оголошено червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міську владу.

За попередніми даними, сьогодні в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. У звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено.

Також зазначається, що у середу, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти Одеси працюватимуть у дистанційному форматі.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, таке рішення ухвалено через необхідність ліквідувати наслідки негоди: у частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів.

Водночас, за даними Гідрометцентру, найближчими годинами в Одесі опади сягнуть критерію "надзвичайний дощ".

"Метеорологічні явища III рівня (червоного) небезпеки по м. Одеса. У найближчі 1-2 години 30 вересня дощ досягне критерію надзвичайний дощ (>80 мм)", - сказано у заяві.

Негода в Україні

Нагадаємо, сьогодні негода накрила низку областей України. Повідомлялось про підтоплення та проблеми з електропостачанням.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Як виглядає Дніпро після масованої атаки дронів: Зеленський показав фото та відео
Як виглядає Дніпро після масованої атаки дронів: Зеленський показав фото та відео
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен