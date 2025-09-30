В Одесі через зливу оголосили червоний рівень небезпеки: школи перейдуть на дистанційку

Сильна злива призвела до масштабних потопів в Одесі у вівторок, 30 вересня. У місті оголошено червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міську владу.

За попередніми даними, сьогодні в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. У звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено.

Також зазначається, що у середу, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти Одеси працюватимуть у дистанційному форматі.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, таке рішення ухвалено через необхідність ліквідувати наслідки негоди: у частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів.

Водночас, за даними Гідрометцентру, найближчими годинами в Одесі опади сягнуть критерію "надзвичайний дощ".

"Метеорологічні явища III рівня (червоного) небезпеки по м. Одеса. У найближчі 1-2 години 30 вересня дощ досягне критерію надзвичайний дощ (>80 мм)", - сказано у заяві.