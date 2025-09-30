ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Знеструмлення, повалені дерева та затоплені вулиці: все про наслідки негоди в Україні

Вівторок 30 вересня 2025 10:26
UA EN RU
Знеструмлення, повалені дерева та затоплені вулиці: все про наслідки негоди в Україні Фото ілюстративне: Україну накрила негода 30 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Негода яка вдарила по Україні в ніч на 30 вересня залишила без світла деякі населені пункти у різних регіонах. В містах попадали дерева на дороги, а вулиці пішли під воду.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про наслідки негоди в Україні.

Одеська область

На Одещині енергетики відновили світло для майже 19 тисяч родин, проте роботи тривають. Станом на 09:00 30 вересня без електропостачання залишаються 12 901 абонент у 16 селах та містечках - найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Одеса

Через потужну зливу підтоплені десятки вулиць в Одесі. Ускладнено рух транспорту, містяни скаржаться на перебої з електропостачанням.

У місті зупинилися деякі трамваї, а тролейбуси змінили маршрути. Чорноморськ теж потерпає від води.

Тим часом на 30 вересня синоптиками оголошено штормове попередження. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується дощ та пориви вітру до 17 м/с.

Тернопільська область

В області негода пошкодила 4 лінії електропередач напругою 10 кВ. Без світла залишаються 11 населених пунктів, а це 1523 споживачі у зонах обслуговування Бережанського, Гусятинського та Чортківського РЕМів. Відновлювальні бригади працюють безперервно.

Миколаїв

У Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській дерево впало на автомобіль. Як повідомили у міській раді, постраждалих немає, рятувальники вже ліквідовують наслідки інциденту. Про перебої з електропостачанням у місті наразі не повідомляли.

При підготовці матеріалу використовувались дані з Telegram-каналів очільників Одеської та Тернопільської ОВА та інформація від місцевої влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Миколаїв Тернопільська область
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен