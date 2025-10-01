ua en ru
Потужна злива в Одесі: за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів

Середа 01 жовтня 2025 01:45
Потужна злива в Одесі: за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів Фото: одна із затоплених вулиць в Одесі (t.me/odesacityofficial)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила потужна злива. За 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"За 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження", - повідомив Труханов.

Він поінформував, що ситуація складна, але контрольована. Усі комунальні служби працюють навіть зараз.

Також мер висловив подяку колегам з ДТЕК, Одесагаз, Інфоксводоканал та іншим спецслужбам за постійну роботу.

"Окрема подяка підрозділам ДСНС, які рятували людей у підтоплених районах", - додав він.

Труханов попередив, що 1 жовтня негода продовжиться, тому заклик одеситів будьте обережними.

"Завтра знову очікується негода. Робота триває без перерви — і вдень, і вночі. Бережіть себе, дотримуйтеся правил безпеки та стежте за оновленнями", - резюмував мер Одеси.

Одесу накрила злива

Нагадаємо, в ніч на 30 сьогодні Одесу накрила сильна злива, в результаті чого в місті виникли масштабні потопи і був оголошений червоний рівень небезпеки.

Відомо, що ближче до вечора у зв'язку з посиленням негоди весь громадський електротранспорт зупинив свою роботу, а в зонах підтоплення було обмежено рух легкових авто.

Крім того, вже сьогодні, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти Олеся працюватимуть у дистанційному форматі.

Також ми писали, що в мерії жителів Одеси попросили утриматися від переміщень і поїздок на авто у першій половині дня середи.

