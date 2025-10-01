ua en ru
Надзвичайні події

Мерія Одеси радить утриматися від поїздок по місту через негоду

Одеса, Середа 01 жовтня 2025 00:45
Мерія Одеси радить утриматися від поїздок по місту через негоду Фото: ліквідація наслідків негоди в Одесі (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі ліквідовують наслідки підтоплень через рясні дощі. Мерія радить утриматися від поїздок автомобільним транспортом у першій половині дня середи, 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал мерії Одеса. Офіційно та місцеві пабліки.

Зазначається, що дощ у місті не припиняється, а вночі очікується посилення вітру, що може викликати падіння дерев та гілок через перенасичення ґрунту вологою.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі: відкачується вода, очищаються зливоприймачі, прибираються території.

У мерії зазначили, що для ефективного очищення вулиць після стихії, потрібен вільний доступ до проїжджої частини.

У зв'язку з цим, жителів закликають утриматися від пересування містом у першій половині дня (1 жовтня. - ред.) без нагальної потреби, особливо автотранспортом.

"Звертаємося до керівників підприємств та установ - за можливості організуйте дистанційну роботу персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, працюють чергові класи; у дитячих садках - чергові групи", - йдеться у повідомленні.

У мерії додали, що "таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом".

"Будьте уважні, не паркуйте авто під деревами, слідкуйте за офіційними оновленнями та дбайте про власну безпеку", - додала міська влада.

Автотранспорт під землею

Тим часом в Одесі через негоду ввечері 30 вересня під землю провалилися автобус і автомобіль.

У мережі пишуть, що інцидент стався внаслідок прориву теплотраси. Через високі температури рятувальники не можуть дістатися до місця аварії.

Негода і потоп в Одесі

В ніч на 30 вересня низку областей України накрила дощова та вітряна погода. Через негоду в Тернопільській області пошкоджені лінії електропередач, а в Миколаєві сталося падіння дерев.

Найбільшої школи дощовий циклон завдав Одесі та Одеській області. У місті за день випала 1,5 місячна норма опадів, більшість вулиці опинилися під водою.

В Одесі було припинено рух автомобільного транспорту, а школи перевели на дистанційний режим навчання.

