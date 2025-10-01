Спасатели выносят людей на плечах из маршруток: ГСЧС показала видео затопленной Одессы

"В Одессе спасатели выносят людей на своих плечах из маршруток, освобождают из искореженных авто и непрерывно помогают пережить беду", - сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС отметили, что страшными последствиями стихии стала разрушенная инфраструктура и оборванные жизни населения города.

"Не обстрелами едиными - природа тоже испытывает нас на прочность. Держимся", - добавили спасатели и показали видео из Одессы.