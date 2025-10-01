ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Рятувальники виносять людей на плечах із маршруток: ДСНС показала відео затопленої Одеси

Одеса, Середа 01 жовтня 2025 11:02
UA EN RU
Рятувальники виносять людей на плечах із маршруток: ДСНС показала відео затопленої Одеси Фото: транспорт застряг на затоплених вулицях Одеси (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Маловічко Юлія

Рятувальники показали відео з затопленої зливою Одеси, на якому вони допомагають людям вибратись з громадського транспорту та власних автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegrm.

"В Одесі рятувальники виносять людей на своїх плечах із маршруток, визволяють із понівечених авто та безупинно допомагають пережити лихо", - повідомили в службі надзвичайних ситуацій.

В ДСНС зазначили, що страшними наслідками стихії стала зруйнована інфраструктура та обірвані життя населення міста.

"Не обстрілами єдиними - природа теж випробовує нас на міцність. Тримаємося", - додали рятувальники і показали відео з Одеси.

Негода в Одесі 30 вересня

Нагадаємо, сьогодні негода накрила низку областей України, однак найбільше постраждала Одеса, де оголошували червоний рівень небезпеки.

Весь громадський транспорт Одеси зупинився, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Місцева влада закликала утриматись від поїздок по місту через потужну зливу.

Також повідомлялось, що внаслідок потужної зливи в Одесі загинула родина з п'яти осіб. Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою.

РБК-Україна писало, що за 7 годин інтенсивної зливи в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Ми писали всі подробиці про негоду в Одесі 30 вересня та її наслідки.

Ще повідомлялося загалом про негоду в Україні 30 вересня, яка призвела до знеструмлення, підтоплених вулиць та повалених дерев.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса В'ячеслав Негода ДСНС
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні