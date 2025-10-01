Рятувальники виносять людей на плечах із маршруток: ДСНС показала відео затопленої Одеси

Рятувальники показали відео з затопленої зливою Одеси, на якому вони допомагають людям вибратись з громадського транспорту та власних автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegrm.

"Не обстрілами єдиними - природа теж випробовує нас на міцність. Тримаємося", - додали рятувальники і показали відео з Одеси.

В ДСНС зазначили, що страшними наслідками стихії стала зруйнована інфраструктура та обірвані життя населення міста.

"В Одесі рятувальники виносять людей на своїх плечах із маршруток, визволяють із понівечених авто та безупинно допомагають пережити лихо", - повідомили в службі надзвичайних ситуацій.

Негода в Одесі 30 вересня

Нагадаємо, сьогодні негода накрила низку областей України, однак найбільше постраждала Одеса, де оголошували червоний рівень небезпеки.

Весь громадський транспорт Одеси зупинився, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання. Місцева влада закликала утриматись від поїздок по місту через потужну зливу.

Також повідомлялось, що внаслідок потужної зливи в Одесі загинула родина з п'яти осіб. Крім того, загинули три жінки, які йшли дорогою.

РБК-Україна писало, що за 7 годин інтенсивної зливи в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Ми писали всі подробиці про негоду в Одесі 30 вересня та її наслідки.

Ще повідомлялося загалом про негоду в Україні 30 вересня, яка призвела до знеструмлення, підтоплених вулиць та повалених дерев.