Спасатели выносят людей на плечах из маршруток: ГСЧС показала видео затопленной Одессы

Одесса, Среда 01 октября 2025 11:02
Спасатели выносят людей на плечах из маршруток: ГСЧС показала видео затопленной Одессы Фото: транспорт застрял на затопленных улицах Одессы (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Маловичко Юлия

Спасатели показали видео из затопленной ливнем Одессы, на котором они помогают людям выбраться из общественного транспорта и собственных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegrm.

"В Одессе спасатели выносят людей на своих плечах из маршруток, освобождают из искореженных авто и непрерывно помогают пережить беду", - сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС отметили, что страшными последствиями стихии стала разрушенная инфраструктура и оборванные жизни населения города.

"Не обстрелами едиными - природа тоже испытывает нас на прочность. Держимся", - добавили спасатели и показали видео из Одессы.

Непогода в Одессе 30 сентября

Напомним, сегодня непогода накрыла ряд областей Украины, однако больше всего пострадала Одесса, где объявляли красный уровень опасности.

Весь общественный транспорт Одессы остановился, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение. Местные власти призвали воздержаться от поездок по городу из-за мощного ливня.

Также сообщалось, что в результате мощного ливня в Одессе погибла семья из пяти человек. Кроме того, погибли три женщины, которые шли по дороге.

РБК-Украина писало, что за 7 часов интенсивного ливня в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков.

Мы писали все подробности о непогоде в Одессе 30 сентября и ее последствиях.

Еще сообщалось в целом о непогоде в Украине 30 сентября, которая привела к обесточиванию, подтопленным улицам и поваленным деревьям.

