У Румунії оцінили ризик прямої війни НАТО та Росії: що заявив президент

"Я не бачу, щоб Росія здатна атакувати НАТО на даний момент, але провокації продовжуватимуться в їхній спробі дестабілізувати ситуацію. Ризик ескалації ситуації до прямого військового конфлікту надзвичайно малий. Шанси на те, що військовий конфлікт пошириться за межі України, надзвичайно малі", - сказав Дан.

Він також наголосив, що Москва вже давно веде війну проти Заходу з використанням складних технологічних інструментів, аби підірвати довіру до демократичної моделі.

"Це проблеми, які виникли за останні 3-4 тижні, але насправді вони давно розпочали війну проти західного світу, щоб посіяти недовіру населення до західної демократичної моделі, вони роблять це за допомогою дуже складних технологічних інструментів", - зазначив він.

Президент додав, що попри всі намагання Кремля, Захід зберігає єдність у підтримці України.

"Добре, що у нас є західна солідарність з Україною. Росія, маючи посередню економіку, очевидно намагається компенсувати свої військові недоліки, звертаючись до населення та демократичного суспільства, яке приймає рішення шляхом голосування, демократичним шляхом", - сказав Дан.

Він підкреслив, що країни НАТО ефективно стримують агресора.

"Ми знаходимося в ситуації, коли нам доводиться стримувати, і ми робимо це добре, разом, ось що я маю на увазі", - додав президент.