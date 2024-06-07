Путіну недостатньо Європи. Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед Національними зборами Франції.

"Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших", - заявив глава держави.

Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.

"Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив", - сказав президент.