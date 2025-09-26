В Румынии оценили риск прямой войны НАТО и России: что заявил президент

Президент Румынии Никушор Дан считает, что Россия не готова к нападению на НАТО, а вероятность распространения войны за пределы Украины остается чрезвычайно малой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в в в интервью Digi24.
"Я не вижу, чтобы Россия способна атаковать НАТО на данный момент, но провокации будут продолжаться в их попытке дестабилизировать ситуацию. Риск эскалации ситуации до прямого военного конфликта чрезвычайно мал. Шансы на то, что военный конфликт распространится за пределы Украины, чрезвычайно малы", - сказал Дан.
Он также отметил, что Москва уже давно ведет войну против Запада с использованием сложных технологических инструментов, чтобы подорвать доверие к демократической модели.
"Это проблемы, которые возникли за последние 3-4 недели, но на самом деле они давно начали войну против западного мира, чтобы посеять недоверие населения к западной демократической модели, они делают это с помощью очень сложных технологических инструментов", - отметил он.
Президент добавил, что несмотря на все попытки Кремля, Запад сохраняет единство в поддержке Украины.
"Хорошо, что у нас есть западная солидарность с Украиной. Россия, имея посредственную экономику, очевидно пытается компенсировать свои военные недостатки, обращаясь к населению и демократическому обществу, которое принимает решения путем голосования, демократическим путем", - сказал Дан.
Он подчеркнул, что страны НАТО эффективно сдерживают агрессора.
"Мы находимся в ситуации, когда нам приходится сдерживать, и мы делаем это хорошо, вместе, вот что я имею в виду", - добавил президент.
Напомним, в недавнем заявлении министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что Россия готовится к масштабной войне: страна переводит экономику на военные рельсы, наращивает производство вооружений и мобилизует больше военных, чем нужно для текущих боевых действий.
"К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО", - заявил он. отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что следующими целями России могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.
19 сентября три российских МиГ-31 на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом - случай беспрецедентный для региона.
После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия не должна жаловаться, если ее дроны или самолеты будут сбиты во время провокаций.
Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что решение о сбивании самолетов будет приниматься "на основе разведданных об уровне угрозы".
В ответ посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что сбитие российского самолета НАТО может стать началом военного конфликта.