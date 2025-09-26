Міністр оборони Нідерландів заявив, що Росія готується до війни з НАТО до 2030 року

Майбутнє Європи безпосередньо пов'язане з розвитком війни в Україні. Експерти підкреслюють, що мир можливий тільки через силу, тому військова підтримка Києва має посилюватися і зберігатися на довгострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.

На Європейському форумі оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що загрози, які походять від Росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.

"Ми всі повинні усвідомлювати, наскільки тісно пов'язані безпека України та безпека решти Європи. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. Він прагне розділити Захід, підірвати наші союзи", - підкреслив Брекельманс.

Росія готується до масштабної війни

За словами міністра, Москва переводить економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь і мобілізує більше військовослужбовців, ніж необхідно для поточних бойових дій.

"До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО... Це реальність, до якої ми повинні бути готові. І наш єдиний варіант - мир через силу", - заявив він.

Брекельманс зазначив, що Кремль поповнює стратегічні резерви і планує нарощувати військовий потенціал найближчими роками.

Нідерланди посилюють допомогу Україні

Міністр нагадав, що з 2022 року його країна направила Києву понад 13 мільярдів євро військової підтримки, а на кінець серпня поточного року сума досягла майже 9 мільярдів. Частина коштів пішла на комерційні закупівлі озброєнь.

"Крім зміцнення наших оборонних здібностей, ми повинні нарощувати та прискорювати підтримку України. Ми маємо гарантувати, що українці й надалі отримуватимуть кошти для самозахисту - не тільки в короткостроковій перспективі, а й у довгостроковій", - сказав Брекельманс.