Рух опору знищив 4 обʼєкти військової логістики РФ у Волоґді та Башкортостані
Рух опору на території Росії продовжує завдавати ударів по військовій логістиці агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За даними ГУР, на межі жовтня та листопада 2025 року активісти знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора.
У місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж звʼязку, а під Волоґдою було знищено залізничну релейну шафу.
Систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників.
Представники руху опору наголошують, що спротив кремлівському злочинному режиму триває.
Нагадаємо, ми писали, що наприкінці жовтня партизани ГУР провели серію диверсійних операцій у РФ, знищивши одразу кілька веж стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.
Крім цього, раніше партизани пробрались у ряди ворожої армії та допомогли вивести з ладу російський "Панцир-С1" у Херсонській області.
Партизани також провели розвідку стратегічного об’єкта Росії – 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Брянську.
А от партизани із 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом. Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях.
Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.