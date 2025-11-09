Движение сопротивления уничтожило 4 объекта военной логистики РФ в Вологде и Башкортостане
Движение сопротивления на территории России продолжает наносить удары по военной логистике агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По данным ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года активисты уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.
В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.
Систематический вывод из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков.
Представители движения сопротивления отмечают, что сопротивление кремлевскому преступному режиму продолжается.
Напомним, мы писали, что в конце октября партизаны ГУР провели серию диверсионных операций в РФ, уничтожив сразу несколько вышек сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.
Кроме этого, ранее партизаны пробрались в ряды вражеской армии и помогли вывести из строя российский "Панцирь-С1" в Херсонской области.
Партизаны также провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.
А вот партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям.
Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.