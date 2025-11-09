Движение сопротивления уничтожило 4 объекта военной логистики РФ в Вологде и Башкортостане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.

По данным ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года активисты уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.

Напомним, мы писали, что в конце октября партизаны ГУР провели серию диверсионных операций в РФ, уничтожив сразу несколько вышек сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов.

Кроме этого, ранее партизаны пробрались в ряды вражеской армии и помогли вывести из строя российский "Панцирь-С1" в Херсонской области.

Партизаны также провели разведку стратегического объекта России - 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянске.

А вот партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском. Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям.

Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.