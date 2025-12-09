ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рубіо закликав Таїланд та Камбоджу припинити бої та повернутися до мирної угоди Трампа

США, Вівторок 09 грудня 2025 16:59
UA EN RU
Рубіо закликав Таїланд та Камбоджу припинити бої та повернутися до мирної угоди Трампа Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Таїланд та Камбоджа повинні терміново припинити бойові дії та повернутися до виконання угоди, яка була укладена між ними за посередництва Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Рубіо в X (Twitter).

Рубіо заявив, що США "стурбовані боями та жертвами" вздовж кордону Камбоджі та Таїланду. Він підкреслив, що США вимагають від обох сторін припинити бої та повернутися до виконання мирної угоди.

"Обидві сторони повинні негайно припинити військові дії, захистити громадянське населення і повернутися до заходів щодо зниження напруженості, викладених у Куала-Лумпурських угодах", - написав він.

При цьому прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул під час пресбрифінгу в Бангкоку заявив, що Камбоджа повинна виконати усі вимоги Таїланду, і тільки тоді бойові дії буде припинено. Коли прем'єра спитали, а як же мирна угода, яку він та лідер Камбоджі підписали у Малайзії разом із президентом США Дональдом Трампом, відповідь була доволі несподіваною.

"Я вже цього не пам'ятаю", - сказав Чарнвіракул журналістам, коли вони поставили йому питання щодо угоди.

Зазначимо, що станом на 9 грудня збройні сутички між Таїландом і Камбоджею тривають другий день поспіль. Протистояння виникло через взаємні звинувачення в порушенні припинення вогню та швидко перейшло в обмін артилерійськими та авіаційними ударами.

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею триває понад століття через спірний кордон, який встановили після французької окупації Камбоджі. Раніше військові зіткнення на кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися 24 липня в районі тайської провінції Сісакет і камбоджійської провінції Преахвіхеа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче помирити обидві країни. У серпні країни домовилися про перемир'я, а вже 26 жовтня за участю американського лідера було підписано "мирну угоду". Але 10 листопада Таїланд заявив, що "призупиняє участь" в мирній угоді Трампа.

Детальніше про бої на кордоні Таїланду та Камбоджі, у яких використовуються українські Т-84 "Оплот" - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Камбоджа Таїланд
Новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті