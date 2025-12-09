Рубио призвал Таиланд и Камбоджу прекратить бои и вернуться к мирному соглашению Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Таиланд и Камбоджа должны срочно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению соглашения, которое было заключено между ними при посредничестве Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рубио в X (Twitter).

Рубио заявил, что США "обеспокоены боями и жертвами" вдоль границы Камбоджи и Таиланда. Он подчеркнул, что США требуют от обеих сторон прекратить бои и вернуться к выполнению мирного соглашения.

"Обе стороны должны немедленно прекратить военные действия, защитить гражданское население и вернуться к мерам по снижению напряженности, изложенным в Куала-Лумпурских соглашениях", - написал он.

При этом премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул во время пресс-брифинга в Бангкоке заявил, что Камбоджа должна выполнить все требования Таиланда, и только тогда боевые действия будут прекращены. Когда премьера спросили, а как же мирное соглашение, которое он и лидер Камбоджи подписали в Малайзии вместе с президентом США Дональдом Трампом, ответ был довольно неожиданным.

"Я уже этого не помню", - сказал Чарнвиракул журналистам, когда они задали ему вопрос о соглашении.