Рубіо висунув Ірану жорстку вимогу щодо ракет та дронів

Державний секретар США Марко Рубіо висунув Ірану вимогу щодо припинення виробництва безпілотників і ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.
Рубіо розкритикував ракетну програму Ірану, зокрема іранські ракети малої дальності, а також використання Тегераном цих снарядів проти своїх сусідів у Перській затоці протягом останнього місяця.
"Запущені Іраном ракети малої дальності служать лише одній меті: атакувати Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Кувейт і Бахрейн", - наголосив держсекретар США.
Рубіо підкреслив, що Іран повинен припинити виробництво "безпілотників і ракет, які ми бачили останнім часом".
Нагадаємо, згідно з даними ЗМІ, Марко Рубіо заявив днями, що бойові дії проти Ірану затягнуться ще мінімум на 2-4 тижні. За його словами, ситуацію критично ускладнює відсутність прямого зв'язку з іранським керівництвом.
На цьому тлі днями стало відомо, що США вже переправили на Близький Схід десантний корабель і 3500 американських морпіхів.
Крім цього, Пентагон розглядає можливість відправити ще 10 тисяч солдатів, щоб розширити військові можливості Трампа.
Зазначимо, представник американських військ розповів NYT, що на тлі ескалації війни з Іраном, яку проводить президент США Дональд, кількість військових перевищила вже 50 000.
Водночас джерела Bloomberg кажуть, що адміністрація Трампа поки що не має планів наземного вторгнення в Іран. За їхніми словами, попри перекидання військ, США роблять ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.
Варто додати, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що операція проти Ірану триватиме ще трохи, і додав, що вона має на меті нейтралізувати Тегеран на довгий час.