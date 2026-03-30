Рубио выдвинул Ирану жесткое требование по ракетам и дронам

Рубио раскритиковал ракетную программу Ирана, в частности иранские ракеты малой дальности, а также использование Тегераном этих снарядов против своих соседей в Персидском заливе в течение последнего месяца.

"Запущенные Ираном ракеты малой дальности служат лишь одной цели: атаковать Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн", - подчеркнул госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что Иран должен прекратить производство "беспилотников и ракет, которые мы видели в последнее время".

Напомним, согласно данным СМИ, Марко Рубио заявил на днях, что боевые действия против Ирана затянутся еще минимум на 2-4 недели. По его словам, ситуацию критически осложняет отсутствие прямой связи с иранским руководством.

На этом фоне на днях стало известно, что США уже переправили на Ближний Восток десантный корабль и 3500 американских морпехов.

Кроме этого, Пентагон рассматривает возможность отправить еще 10 тысяч солдат, чтобы расширить военные возможности Трампа.

Отметим, представитель американских войск рассказал NYT, что на фоне эскалации войны с Ираном, которую проводит президент США Дональд, количество военных превысило уже 50 000.