Рубіо назвав ключову розбіжність України та РФ, яку "дуже складно" подолати

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні переговори між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни.

Перший раунд мав вступний характер, а наступного дня переговори продовжилися у розширеному форматі. Після цього сторони розділилися на дві підгрупи - політичну та військову.

Найбільшого прогресу вдалося досягти саме у військовому блоці, тоді як домовленостей щодо територіальних питань наразі немає.

У межах військової підгрупи обговорювалися можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення центру з координації цих процесів.

Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо подальшого режиму припинення вогню за тиждень до наступної зустрічі.

Водночас, за даними ЗМІ, Москва наполягає на розподілі електроенергії, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька АЕС, між Україною та Росією.

За інформацією Axios, наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.

Також представники США також не виключають, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Росія хоче забрати Донбас

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим. Його обговорювали делегації України, Росії та США під час переговорів в Абу-Дабі.

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб українські війська покинули Донбас для укладання мирної угоди щодо завершення війни. Це є однією з ключових вимог Росії.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначають, що територіальні та політичні вимоги Росії значно ширші, ніж заяви про Донбас, які Кремль озвучує для західної аудиторії.

За даними ЗМІ, під час зустрічі в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області.