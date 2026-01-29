Рубио назвал ключевое разногласие Украины и РФ, которое "очень сложно" преодолеть

На переговорах о прекращении войны России против Украины продолжается активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. Это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Рубио, представителям обеих стран во время переговоров в Абу-Даби удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса - статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно трудным.
"Это все еще мост, который нам нужно пересечь. Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно", - отметил госсекретарь США.
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.
Первый раунд имел вступительный характер, а на следующий день переговоры продолжились в расширенном формате. После этого стороны разделились на две подгруппы - политическую и военную.
Наибольшего прогресса удалось достичь именно в военном блоке, тогда как договоренностей по территориальным вопросам пока нет.
В рамках военной подгруппы обсуждались возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание центра по координации этих процессов.
Стороны договорились подготовить собственные предложения по дальнейшему режиму прекращения огня за неделю до следующей встречи.
В то же время, по данным СМИ, Москва настаивает на распределении электроэнергии, которую производит временно оккупированная Запорожская АЭС, между Украиной и Россией.
По информации Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.
Также представители США также не исключают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его обсуждали делегации Украины, России и США во время переговоров в Абу-Даби.
Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинские войска покинули Донбасс для заключения мирного соглашения о завершении войны. Это является одним из ключевых требований России.
В то же время в Институте изучения войны отмечают, что территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.
По данным СМИ, во время встречи в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.