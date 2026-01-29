Рубио назвал ключевое разногласие Украины и РФ, которое "очень сложно" преодолеть

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.

Первый раунд имел вступительный характер, а на следующий день переговоры продолжились в расширенном формате. После этого стороны разделились на две подгруппы - политическую и военную.

Наибольшего прогресса удалось достичь именно в военном блоке, тогда как договоренностей по территориальным вопросам пока нет.

В рамках военной подгруппы обсуждались возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание центра по координации этих процессов.

Стороны договорились подготовить собственные предложения по дальнейшему режиму прекращения огня за неделю до следующей встречи.

В то же время, по данным СМИ, Москва настаивает на распределении электроэнергии, которую производит временно оккупированная Запорожская АЭС, между Украиной и Россией.

По информации Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

Также представители США также не исключают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Россия хочет забрать Донбасс

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его обсуждали делегации Украины, России и США во время переговоров в Абу-Даби.

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинские войска покинули Донбасс для заключения мирного соглашения о завершении войны. Это является одним из ключевых требований России.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.

По данным СМИ, во время встречи в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.