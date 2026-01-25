ua en ru
Москва хоче розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією, - Politico

Неділя 25 січня 2026 10:15
UA EN RU
Москва хоче розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією, - Politico Фото: Москва хоче розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), Україна і Росія розділили між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Неназвані американські чиновники розповіли виданню, що цього тижня значна частина переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі була сфокусована на економічних питаннях. А також на тому, хто контролюватиме Запорізьку АЕС.

Зазначається, що угоди не було досягнуто. Однак прагнення, яке підтримує Москва, полягає в тому, щоб Україна та Росія розподілили виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, деякі з цих можливостей для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами" - сказав один з чиновників.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. За цей час Росія неодноразово намагалася узаконити контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Останні дії "Ростехнадзору" розцінюють як черговий прояв ядерного шантажу, що посилює загрози безпеці регіону та всього світу.

Водночас у межах мирних ініціатив США пропонують формат спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Втім президент Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада 2025 року Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.

Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі станція підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що продовжує створювати ризики для ядерної безпеки.

У січні цього року МАГАТЕ домовилося з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля ЗАЕС. Це дозволить відремонтувати останню резервну лінію електропередачі до станції. Ремонтні роботи розпочалися 18 січня.

