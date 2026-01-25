Москва хоче розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією, - Politico

Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), Україна і Росія розділили між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Неназвані американські чиновники розповіли виданню, що цього тижня значна частина переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі була сфокусована на економічних питаннях. А також на тому, хто контролюватиме Запорізьку АЕС.

Зазначається, що угоди не було досягнуто. Однак прагнення, яке підтримує Москва, полягає в тому, щоб Україна та Росія розподілили виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, деякі з цих можливостей для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами" - сказав один з чиновників.