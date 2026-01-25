Україна та США в Абу-Дабі обговорювали розміщення миротворчих сил на Донеччині, - NYT
Під час зустрічі в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За інформацією видання, на переговорах між Україною, США та Росією в Абу-Дабі одним із ключових питань стало створення демілітаризованої зони на сході України.
Американські та українські дипломати обговорювали можливість розміщення на Донбасі миротворчого контингенту з нейтральних країн. Це розглядається як альтернатива силам НАТО, проти присутності яких категорично заперечує Кремль.
Водночас, як зазначає NYT, російська делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим займає жорстку позицію щодо Донецької області. Там наполягають на повному виведенні українських військ.
Росія посилається на так звані "домовленості на Алясці", нібито досягнуті між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним минулого літа.
За версією Москви, ця угода передбачає передачу під контроль РФ усіх територій регіону, які ще не були захоплені. Російська сторона відкидає будь-які варіанти, що відхиляються від цього сценарію, хоча деталі самої "угоди на Алясці" досі залишаються непублічними.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні переговори між делегаціями України, США і Росії щодо завершення війни.
За словами джерела РБК-Україна, перший раунд був вступною частиною, а вже в суботу сторони зустрілися в розширеному складі, після чого вирішили розділитися на дві підгрупи: одна - політична, а інша - військова.
Під час переговорів було досягнуто великого прогресу в обговоренні військового блоку питань. Водночас рішення щодо територій усе ще немає.
Однак на військовій підгрупі сторонам вдалося просунутися. Обговорювалися питання, чи потрібне розведення сил, як відбуватиметься моніторинг припинення бойових дій і припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені.
Військова підгрупа домовилася за тиждень до наступної зустрічі, підготувати пропозиції сторін щодо подальшого припинення вогню.
Також, за інформацією ЗМІ, Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.
За даними Axios, наступний раунд тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії заплановано на 1 лютого. Зустріч знову відбудеться в Абу-Дабі.
Водночас представники США вважають, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.