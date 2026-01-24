ua en ru
США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - Axios

Україна, Субота 24 січня 2026 19:15
UA EN RU
США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - Axios Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії запланований на 1 лютого. Зустріч відбудеться в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, - журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновникаЗазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі "продуктивними".

"І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу", - додав представник США.

Переговори в Абу-Дабі

У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі почалися переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську команду очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовою темою переговорів є територіальне питання, зокрема ситуація навколо Донбасу. Водночас у Кремлі напередодні зустрічі наголосили, що вважають вихід українських військ із Донбасу однією з важливих умов.

Перед початком перемовин Зеленський провів консультації з українською переговорною групою. За підсумками першого дня зустрічі міністр оборони Рустем Умєров повідомив окремі деталі, а Reuters зазначало, що сторони зосередилися насамперед на територіальному питанні, однак компромісу досягти не вдалося.

Водночас 24 січня Зеленський повідомив, що в Абу-Дабі представники трьох країн обговорили широкий спектр тем, назвавши переговори конструктивними. За даними ЗМІ, того ж дня відбулися не лише тристоронні зустрічі України, США та РФ, а й прямі двосторонні переговори між українською та російською делегаціями.

Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Сполучені Штати Америки Російська Федерація Рустем Умєров Війна в Україні Мирні переговори Об'єднані Арабські Емірати
