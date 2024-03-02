Розвідка Британії: Росія може спробувати розконсервувати літаки А-50

Як пише розвідка, через тиждень після втрати другого А-50, Росія, ймовірно, припинила їх польоти. Це триватиме доти, доки терористи проводитимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона.

"Втрата цього засобу, що забезпечує щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. Це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити над спірним повітряним простором східної і південної України", - зауважує розвідка.

Цілком ймовірно, що країні-терористу доведеться шукати варіанти, аби подолати цю прогалину шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.

"Це довготривала проблема (ворожі сухопутні війська не отримують необхідно підтримки, - ред.), яка майже напевно загострилась після виведення А-50, які підтримували операції", - відзначає розвідка.

Цілком ймовірно, що ворог спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані А-50, щоб пом'якшити вищезгадану проблему.

Знищення російських літаків

Як розповів сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат, знищення ворожих літаків й наявність у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Тим часом ворог вже шостий день не виводить А-50.

"Це доволі таки добрий й приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ті літаки, коли вони можуть піти один за одним "за русским кораблем", - пояснив Ігнат.

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків: