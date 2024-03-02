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Разведка Британии: Россия может попытаться расконсервировать самолеты А-50

Фото: Россия может попытаться расконсервировать самолеты А-50 (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

Как пишет разведка, через неделю после потери второго А-50, Россия, вероятно, прекратила их полеты. Это продлится до тех пор, пока террористы будут проводить внутренние расследования относительно неспособности защитить эти самолеты, а также относительно того, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.

"Потеря этого средства, обеспечивающего ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов. Это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить над спорным воздушным пространством восточной и южной Украины", - отмечает разведка. 

Вполне вероятно, что стране-террористу придется искать варианты, чтобы преодолеть этот пробел путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются вражеские сухопутные войска. 

"Это долговременная проблема (вражеские сухопутные войска не получают необходимо поддержки, - ред.), которая почти наверняка обострилась после вывода А-50, которые поддерживали операции", - отмечает разведка.

Вполне вероятно, что враг попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50, чтобы смягчить вышеупомянутую проблему.

Уничтожение российских самолетов

Как рассказал сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших военных дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором для российских пилотов. Между тем враг уже шестой день не выводит А-50

"Это довольно таки хороший и приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать те самолеты, когда они могут пойти один за другим "за русским кораблем", - пояснил Игнат.

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

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