Розстріл військових в Курській області та плани Байдена прилетіти в Берлін: новини за вихідні

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 12 жовтня:

Новини за 13 жовтня:

Розстріл полонених у Курській області

В неділю, 13 жовтня, стало відомо про ймовірну страту дев'ятьох українських воїнів у Курській області.

Аналітики сервісу DeepState, посилаючись на джерела у першій окремій танковій бригаді, заявили, що у районі села Зелений Шлях 10 жовтня росіяни вбили українських полонених.

За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що будуть у відносному тилу. Воїнам довелося вступити в бій, а потім здатися у полон, оскільки у них був обмежений боєкомплект.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів та Міжнародний кримінальний суд відреагувати на дії росіян.

Байден зібрався з візитом до Німеччини

Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.

Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.

РБК-Україна повідомляло, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину.

Україна може допомогти Франції створити центр підготовки операторів дронів

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА.

Це буде кроком в обміні досвідом у сфері дронів.

Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи

Український президент Володимир Зеленський провів європейське турне та розповів, що після нього отримає Україна.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - пояснив президент.

Детальніше про результат візитів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Туреччина отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter

Туреччина отримала від Німеччини "зелене світло" на закупівлі винищувачів Eurofighter.

Наразі для подальших перемовин до країни прибула технічна делегація.

У мережі розгорівся скандал навколо директора Steko

Від ранку неділі у соцмережах з'явилися відео, на яких гендиректор відомої компанії-виробника вікон Steko у Дніпрі образив представника ТЦК.

На опублікованих кадрах бізнесмен сказав військовослужбовцю, що його справа "копати".

Детальніше про подальший розвиток сутички, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

"Хезболла" атакувала Ізраїль ​​безпілотниками: поранено понад 60 людей

Надвечір 13 жовтня "Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 ​​безпілотники. Два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.

За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна перевищила показник в 60 осіб.