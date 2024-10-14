Розстріл військових в Курській області та плани Байдена прилетіти в Берлін: новини за вихідні
Російські окупанти стратили групу українських полонених у Курській області. А президент США Джо Байден вирішив відвідати Німеччину.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Новини за 12 жовтня:
- Росармія завдала ракетного удару по Сумах;
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В ISW пояснили причини і завдання контратак армії РФ у Курській області;
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Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму.
Новини за 13 жовтня:
- Загарбники приготували жителям окупованих територій "сюрприз" із транспортом;
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Росіяни активно використовують Starlink у війні проти України;
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Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів.
Розстріл полонених у Курській області
В неділю, 13 жовтня, стало відомо про ймовірну страту дев'ятьох українських воїнів у Курській області.
Аналітики сервісу DeepState, посилаючись на джерела у першій окремій танковій бригаді, заявили, що у районі села Зелений Шлях 10 жовтня росіяни вбили українських полонених.
За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що будуть у відносному тилу. Воїнам довелося вступити в бій, а потім здатися у полон, оскільки у них був обмежений боєкомплект.
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів та Міжнародний кримінальний суд відреагувати на дії росіян.
Байден зібрався з візитом до Німеччини
Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.
Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.
РБК-Україна повідомляло, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину.
Україна може допомогти Франції створити центр підготовки операторів дронів
За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА.
Це буде кроком в обміні досвідом у сфері дронів.
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
Український президент Володимир Зеленський провів європейське турне та розповів, що після нього отримає Україна.
"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - пояснив президент.
Детальніше про результат візитів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Туреччина отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter
Туреччина отримала від Німеччини "зелене світло" на закупівлі винищувачів Eurofighter.
Наразі для подальших перемовин до країни прибула технічна делегація.
У мережі розгорівся скандал навколо директора Steko
Від ранку неділі у соцмережах з'явилися відео, на яких гендиректор відомої компанії-виробника вікон Steko у Дніпрі образив представника ТЦК.
На опублікованих кадрах бізнесмен сказав військовослужбовцю, що його справа "копати".
Детальніше про подальший розвиток сутички, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
"Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками: поранено понад 60 людей
Надвечір 13 жовтня "Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 безпілотники. Два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.
За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна перевищила показник в 60 осіб.
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