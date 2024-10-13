Байден знову зібрався у Німеччину, - Spiegel

Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня. Запланована раніше поїздка до Берліна була скасована через ураган "Мілтон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними видання, планування візиту високого рівня до Берліна вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки Німеччини. У поточному календарі офіційні зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем заплановані на п'ятницю, 18 жовтня.

"Берлінський візит Байдена є своєрідним прощальним візитом президента перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку планувалась як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а зараз програму значно скоротили", - пише Spiegel.

Тим не менш, як і раніше планується, що Байден буде нагороджений Штайнмаєром спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.