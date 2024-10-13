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Байден знову зібрався у Німеччину, - Spiegel

Німеччина, Неділя 13 жовтня 2024 14:17
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Байден знову зібрався у Німеччину, - Spiegel Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня. Запланована раніше поїздка до Берліна була скасована через ураган "Мілтон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, планування візиту високого рівня до Берліна вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки Німеччини. У поточному календарі офіційні зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем заплановані на п'ятницю, 18 жовтня.

"Берлінський візит Байдена є своєрідним прощальним візитом президента перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку планувалась як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а зараз програму значно скоротили", - пише Spiegel.

Тим не менш, як і раніше планується, що Байден буде нагороджений Штайнмаєром спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.

Візит Байдена до Берліну

Байден планував приїхати до Німеччини на кілька днів. Однак минулого тижня візит був скасований через ураган "Мілтон".

Однак запланований зараз короткий візит, швидше за все, буде присвячений тим же політичним темам, насамперед подальшим діям західних прихильників України та війні на Близькому Сході.

Нагадаємо, у Німеччині 12 жовтня мала відбутися зустріч у форматі "Рамштайн" за участі президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського і багатьох інших світових лідерів. Однак Байден відклав поїздку до Німеччини через необхідність готуватися до руйнівного урагану в США.

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